VusionGroup: nouveau partenariat avec Dr. Max

(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce un nouveau partenariat avec la chaine Dr. Max pour déployer ses solutions de pointe dans l'ensemble de son parc de pharmacies, 'afin de les rendre plus connectées et plus efficaces, au profit à la fois des clients et des collaborateurs'.



Grâce à VusionCloud, les mises à jour de prix et de promotions seront gérées de manière centralisée et entièrement automatisées. Parallèlement, cette solution offrira à Dr. Max des outils puissants pour gérer et surveiller sans effort ses appareils connectés en magasin.



Le déploiement des solutions de VusionGroup chez Dr. Max a déjà commencé dans 220 de ses magasins, et devrait s'achever fin 2026. Principale chaîne de pharmacies d'Europe centrale, Dr. Max est présent dans 17 pays, avec plus de 3.000 pharmacies et 20.000 professionnels.





