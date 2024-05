VusionGroup limite son repli : l'attaque de ShadowFall est "sans fondement"

(AOF) - VusionGroup réduit désormais ses pertes, reculant de 9,22% à 144,80 euros, le groupe ayant réagi à l’attaque du hedge fund, ShadowFall. "Cette nouvelle manipulation de marché est totalement sans fondement" a déclaré le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique. ShadowFall reproche à VusionGroup - sans nommer la société - des irrégularités comptables.

Le fonds spéculatif détient une position vendeuse sur VusionGroup selon un document déposé auprès de l'Autorité des marchés le 15 avril. Son dirigeant Matthew Earl est connu pour avoir découvert les irrégularités chez le spécialiste du paiement, Wirecard. ShadowFall avait également attaqué Eurofins Scientic en 2019.

Matthew Earl évoque dans un tweet une société française cotée en bourse qui, l'année dernière, avait été accusée de transactions circulaires (round tripping) avec un important fournisseur et actionnaire.

Pour VusionGroup, ce "tweet sème la confusion en ne citant aucune société, et vise à rouvrir le chapitre clos d'une attaque dont nous avons été victimes l'année dernière".

VusionGroup, alors nommé SES-imagotag, avait fait l'objet en juin dernier d'une attaque de Gotham City Research au sujet notamment de ses relations avec son actionnaire et fournisseur chinois, BOE Technology.

Dans sa déclaration, VusionGroup explique que "la communication auquel il est fait allusion concerne la société taïwanaise E Ink, et non pas la société chinoise BOE".

L'année dernière, VusionGroup avait réfuté en détail les accusations de Gotham City Research et convaincu les investisseurs. L'action VusionGroup a touché le 14 mai dernier un nouveau plus haut historique à 175,10 euros.

"Nous semblons assister à une nouvelle manipulation du cours. Nous rappelons qu'il s'agissait là d'opérations d'initié, punissables par la loi, et de tentative de manipulation de marché" a également souligné aujourd'hui VusionGroup. Avant d'ajouter : "Nous avons toute confiance dans l'avenir et la croissance de notre groupe".

