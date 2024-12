VusionGroup: le titre grimpe, une nouvelle référence aux USA information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - VusionGroup signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mercredi matin à la Bourse de Paris après avoir décroché un nouveau contrat aux Etats-Unis, où le groupe compte déjà comme client le géant Walmart.



L'ex-SES-imagotag a annoncé ce matin avoir été sélectionné par The Fresh Market afin de digitaliser l'intégralité des 166 magasins de l'enseigne alimentaire américaine.



Dans un communiqué, le groupe français indique qu'il fournira à la chaîne, créée en 1982 et présente dans le Midwest, l'est et le sud des Etats-Unis, ses étiquettes électroniques multicolores, ainsi que sa technologie de vision par ordinateur intégrant l'intelligence artificielle.



Le contrat porte également sur son application de suivi des linéaires et de détection de ruptures 'Captana' et sur le le logiciel d'analyse de données 'Memory Store Analytics'.



Le déploiement de ces technologies est prévu dans tous les points de vente de l'enseigne d'ici à la fin 2025.



Vers 10h00, l'action VusionGroup grimpait de plus de 9%, ce qui portait à 7% ses gains depuis le début de l'année, à comparer avec un repli annuel de près de 3% pour l'indice SBF 120.





