VusionGroup: le titre chute après le placement privé de BOE information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 11:46









(CercleFinance.com) - L'action VusionGroup a ouvert en forte baisse mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un placement privé de 7% du capital du spécialiste de l'étiquetage électronique au prix de 178 euros par le chinois BOE, son principal actionnaire.



Peu avant 11h30, le titre de l'ex-SES-imagotag chute de plus de 6%, soit la deuxième plus mauvaise performance d'un indice SBF 120 en hausse de 0,5%.



VusionGroup a annoncé ce matin que BOE avait cédé 1,12 million d'actions, ce qui va le conduire à ramener sa participation au capital de 32% à 25%.



Le prix du placement fait ressortir une décote de 9% par rapport au cours de clôture de mardi soir (195,8 euros).



Cette transaction devrait encore augmenter le flottant de VusionGroup, qui devrait passer d'environ 40% à 47%.



Dans le cadre du placement, Vusion dit avoir racheté 101.123 actions, soit 0,6% de son capital social, au prix du placement.



Avec le désengagement de BOE, l'un des représentants du groupe chinois au conseil d'administration de la société devrait démissionner, BOE étant appelé à conserver deux membres au sein de l'instance.



VusionGroup explique avoir l'intention de remplacer cet administrateur par un administrateur indépendant.





Valeurs associées VUSIONGROUP 181,2000 EUR Euronext Paris -7,46%