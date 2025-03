VusionGroup: le titre avance, Berenberg optimiste pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - L'action VusionGroup signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, alors que Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre.



Dans une note, l'analyste se dit optimiste pour le spécialiste de l'étiquetage électronique, qu'il estime 'bien préparé' pour l'exercice 2025.



L'intermédiaire indique avoir relevé ses prévisions de bénéfice pour cette année suite à des résultats 2024 meilleurs que prévu et à la livraison de perspectives jugées prometteuses.



'Le directeur financier, Thierry Lemaitre, a déclaré que le groupe avait d'ores et déjà sécurisé 75% des contrats nécessaires pour assurer l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en 2025', souligne-t-il.



'En dépit des solides performances affichées par le titre dernièrement, nous pensons que de nouveaux déploiements de ses technologies d'automatisation des prix (ESL) et de ses logiciels et services hors étiquettes (VAS) - tout particulièrement en Europe, aux USA et au Royaume-Uni - pourraient soutenir le cours de Bourse cette année', ajoute le professionnel.



'En outre, si l'américain Walmart se décidait à adopter une troisième solution VAS (en l'occurrence la vision par ordinateur Captana) en plus de ses abonnements actuels à VusionCloud et à la disponibilité des produits en magasin, nos prévisions de bénéfice pourraient se trouver revues à la hausse', conclut-il.



Berenberg réitère en conséquence son conseil d'achat sur le titre avec un objectif porté de 228 à 231 euros, ce qui représente un potentiel haussier de 21%.



Vers 10h00, l'action VusionGroup avançait de 1,6% après avoir progressé de 3% en début de séance. La valeur avait atteint des pics historiques à la fin février.





