VusionGroup - L’enseigne britannique Morrisons s’associe à VusionGroup pour digitaliser la gestion des prix dans l’ensemble de ses supermarchés
information fournie par Boursorama CP 22/10/2025 à 08:00

● VusionGroup équipera les 497 supermarchés Morrisons avec 10,8 millions d’étiquettes électroniques intelligentes (ESL).

● Les ESL permettront d’automatiser et de simplifier les processus en magasin, libérant ainsi les équipes pour qu’elles puissent se consacrer pleinement au service client.

● Le déploiement commencera début 2026.


Le 22 octobre 2025 – Morrisons annonce un partenariat avec VusionGroup pour équiper l’ensemble de ses 497 supermarchés d’étiquettes électroniques intelligentes. Ce déploiement à grande échelle positionne Morrisons comme le premier grand distributeur britannique à adopter cette technologie sur l’intégralité de son parc de magasins.

VusionGroup installera 10,8 millions d’étiquettes électroniques connectées dans les supermarchés Morrisons. Elles remplaceront les étiquettes papier traditionnelles en garantissant une information produit et prix claire, précise et actualisée en temps réel. Cette solution automatisera une tâche manuelle et répétitive pour les équipes en magasin, leur permettant de se concentrer pleinement sur le service client. Les étiquettes intelligentes informeront également instantanément les clients des offres et avantages liés à la carte de fidélité Morrisons More directement au niveau des rayons.

