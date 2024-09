Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: hausse de 13% du CA ajusté au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - VusionGroup publie un chiffre d'affaires ajusté de 431,1 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a progressé de 36% pour atteindre 59,1 ME, avec un FCF de 203 ME (en hausse de 81,1 ME).



' Les résultats du premier semestre confirment l'excellente dynamique commerciale de VusionGroup, l'amélioration des marges et la solidité de son modèle économique, avec de surcroit, une forte amélioration de sa génération de free cash-flow', a commenté Thierry Gadou, Président - Directeur général de VusionGroup.



Fort d'un carnet de commandes à un plus haut historique, VusionGroup réitère avec confiance son objectif de franchir en 2024 le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires (en données ajustées), et de poursuivre une trajectoire de forte croissance en 2025.





Valeurs associées VUSIONGROUP 150,50 EUR Euronext Paris +2,52%