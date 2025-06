VusionGroup et Eroski s'associent pour accélérer la digitalisation du commerce alimentaire en Espagne

24 juin 2025 – VusionGroup (VU – FR0010282822) leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, annonce le déploiement de ses technologies innovantes au sein du groupe Eroski, l’un des principaux acteurs de la distribution dans le nord de l’Espagne. Le partenariat prévoit l’équipement de l’ensemble des hypermarchés et magasins de la coopérative avec les solutions VusionGroup.



Eroski adoptera les étiquettes intelligentes de VusionGroup et la plateforme VusionCloud afin de remplacer le traditionnel étiquetage papier, optimiser les opérations en point de vente et enrichir l’expérience client à travers notamment une plus grande précision des prix, une meilleure lisibilité des informations produits et des promotions, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et la qualité globale de leur parcours en magasin.



« Grâce à l’intégration des technologies innovantes de VusionGroup, nous anticipons une amélioration significative de notre efficacité opérationnelle ainsi que de la satisfaction de nos clients. La précision des prix et des informations promotionnelles, couplée au gain de temps généré, permettront à nos équipes de recentrer leurs efforts sur la qualité du service rendu en magasin. Nous sommes impatients de constater les effets vertueux que ces solutions apporteront à l’ensemble de notre réseau », a déclaré Alberto Madariaga Perez, Directeur Commercial d'Eroski.