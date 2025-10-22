 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,00
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VusionGroup-CA +59% au T3, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 18:07

VusionGroup VU.PA a fait état mercredi d'un bond de 59% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 347,8 millions d'euros en normes IFRS, le groupe citant les Etats-Unis et le retour d’une légère croissance en Europe.

"Nous prévoyons le plus gros (quatrième) trimestre de notre histoire (...) avec un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros pour atteindre notre objectif de 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de l’année", a déclaré le président-directeur général Thierry Gadou dans un communiqué.

"En outre, les perspectives et la visibilité pour 2026 sont excellentes", a-t-il ajouté.

L'ex-Imagotag maintient ses objectifs annuels, avec 1,5 milliard d'euros de chiffre d’affaires annuel et une hausse de la marge d’EBITDA ajusté de 200 à 300 points de base par rapport à 2024.

(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VUSIONGROUP
249,8000 EUR Euronext Paris +3,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
    information fournie par Zonebourse 22.10.2025 18:16 

    Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:15 

    Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin: chiffre d'affaires en baisse de 6,6% au 3T, pénalisé par l'Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:12 

    Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : la performance du troisième trimestre en deçà de celle du marché
    information fournie par AOF 22.10.2025 18:12 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank