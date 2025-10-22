VusionGroup-CA +59% au T3, objectifs confirmés

VusionGroup VU.PA a fait état mercredi d'un bond de 59% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 347,8 millions d'euros en normes IFRS, le groupe citant les Etats-Unis et le retour d’une légère croissance en Europe.

"Nous prévoyons le plus gros (quatrième) trimestre de notre histoire (...) avec un chiffre d’affaires d’environ 500 millions d’euros pour atteindre notre objectif de 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de l’année", a déclaré le président-directeur général Thierry Gadou dans un communiqué.

"En outre, les perspectives et la visibilité pour 2026 sont excellentes", a-t-il ajouté.

L'ex-Imagotag maintient ses objectifs annuels, avec 1,5 milliard d'euros de chiffre d’affaires annuel et une hausse de la marge d’EBITDA ajusté de 200 à 300 points de base par rapport à 2024.

