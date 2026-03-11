Vusion soutenu par Berenberg
"Le 26 février, Vusion a publié ses résultats préliminaires pour le second semestre 2025 et a présenté ses perspectives pour 2026. Si ses résultats pour le second semestre 2025 ont été mitigés, avec des commandes inférieures de 13 % à nos estimations et à celles du consensus Visible Alpha (VA), ses perspectives pour 2026 sont globalement conformes à nos prévisions et à celles du consensus", souligne Berenberg.
Pour le broker, la société est en meilleure forme que jamais, "avec des commandes, une rentabilité et un OpFCF à des niveaux records, grâce à la domination de l'entreprise sur le marché mondial des étiquettes électroniques et des technologies logicielles pour la vente au détail.
"Nous ne pensons pas que l'achèvement du déploiement de Walmart aux États-Unis cette année (qui représente environ 5 % du marché total
potentiel) entraînera une " chute " des ventes ou des bénéfices en 2027, étant donné qu'environ 85 % du marché n'est toujours pas pénétré. Nous prévoyons d'importantes annonces de déploiement tout au long de l'année 2026 qui pourraient compenser la base de ventes difficile de 2026, ce qui devrait prouver que les sceptiques du marché ont tort et stimuler le cours de l'action", considère Berenberg.
Vusion, dont le titre chute de 45% depuis le début de l'année, dévoilera le 21 avril prochain, son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.
