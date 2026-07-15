Vusion recule après qu'AlphaValue a émis une recommandation « vendre » en raison des risques liés à la trésorerie et au chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Le cours de l'action Vusion VU.PA recule de 7,6% après que la société de courtage AlphaValue a émis une première recommandation « à vendre », soulignant de graves risques liés à la trésorerie et au chiffre d'affaires

** La société de courtage remet en question la transition de l’entreprise vers les services à valeur ajoutée logiciels (VAS), qualifiant ce nouveau modèle économique d’« illusion d’optique »

** Elle note que le segment VAS « ne présente aucune substance au regard des normes IFRS, aucune répartition des coûts et une marge brute implicite de 100% », ce qui masque des problèmes de rentabilité sous-jacents

** Ajoute qu’un méga-contrat avec Walmart WMT.O , représentant plus de 70% du chiffre d’affaires de 2025, prend fin en 2026 avec une rentabilité faible et une forte consommation de trésorerie

** Le courtier s’attend à ce que le groupe ait du mal à remplacer les volumes générés par Walmart, ce qui rendra ses objectifs financiers ambitieux pour 2027 totalement hors de portée

** Huit analystes couvrant Vusion attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat »​ – données compilées par LSEG