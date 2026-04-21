Vusion progresse en FY25, résultat net à 142,2 millions €

* Vusion a publié un résultat net de 142,2 millions € en 2025, contre une perte nette de 28,9 millions € un an plus tôt. * Chiffre d’affaires en hausse à 1,5 milliard €, contre 954,7 millions € en 2024. * Résultat opérationnel porté à 109,1 millions €, contre 23,3 millions € sur l’exercice précédent. * Trésorerie et équivalents de trésorerie retombent à 353 millions € au 31 décembre 2025, contre 535,6 millions € fin 2024. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vusion SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/FBD0EAA9A3ABA74CE0FF7A127AA12E59E572AF15