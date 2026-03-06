Vusion – Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

06 mars 2026 - Vusion (VU - FR0010282822) leader mondial des solutions de digitalisation du commerce, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers.



JEUDI 12 MARS 2026 A 18H00



Cette rencontre en ligne a pour objectif de permettre aux participants de rencontrer les dirigeants de Vusion et de leur poser directement leurs questions.



Les questions pourront être transmises en amont par email ou posées en direct au cours de la visioconférence.



Inscription obligatoire avant le jeudi 12 mars à 18h00.



Les informations de connexion seront envoyées aux inscrits avant l’événement.