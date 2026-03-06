 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vusion – Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers
information fournie par Boursorama CP 06/03/2026 à 12:00

06 mars 2026 - Vusion (VU - FR0010282822) leader mondial des solutions de digitalisation du commerce, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers.

JEUDI 12 MARS 2026 A 18H00

Cette rencontre en ligne a pour objectif de permettre aux participants de rencontrer les dirigeants de Vusion et de leur poser directement leurs questions.

Les questions pourront être transmises en amont par email ou posées en direct au cours de la visioconférence.

Inscription obligatoire avant le jeudi 12 mars à 18h00.

Les informations de connexion seront envoyées aux inscrits avant l’événement.

Valeurs associées

VUSION
111,4000 EUR Euronext Paris -0,18%

1 commentaire

  • 12:15

    trop tard le mal est fait rien a battre du cours de bourse

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank