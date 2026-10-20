Vusion-Le CA progresse de 24% au T3, objectifs annuels confirmés

Vusion VU.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 24% au troisième trimestre de son exercice, à 433 millions d'euros, le groupe citant la dynamique commerciale dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et la signature de nouveaux contrats en Amérique du Nord.

• Les prises de commandes sur le trimestre s'élèvent à 462 millions d'euros, en hausse de 10% sur un an.

• "La progression des prises de commandes observée depuis le début de l’année en EMEA se reflète dans la montée en puissance des livraisons. Cette dynamique devrait se poursuivre au cours des prochains mois", indique un communiqué.

•En septembre lors de la publication de ses résultats du premier semestre, Vusion avait affiché une progression de son résultat d'exploitation, suscitant l'optimisme des analystes pour 2027.

• Le groupe a également confirmé ses objectifs annuels, dont une croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux de change et droits de douane constants, un chiffre d’affaires VAS en hausse d’environ 40% et une marge d’Ebitda ajusté en hausse de plus de 100 points de base.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)