Le groupe Barrière cherche à se séparer du restaurant du casino d'Enghien-les-Bains

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe Barrière cherche un repreneur pour le restaurant de son célèbre casino d'Enghien-les-Bains afin d'éviter une fermeture définitive qui menacerait une trentaine d'emplois, a déclaré sa direction mardi, sollicitée par l'AFP.

Le Pavillon du Lac, ancien pavillon chinois de l'Exposition universelle, est une brasserie Art Déco, décrit sur son site le groupe Lucien Barrière, qui détient 33 casinos dont le seul en Ile-de-France, celui d'Enghien (Val d'Oise), l'un des plus rentables du pays.

Mais son restaurant "fait face depuis plusieurs années à des pertes financières récurrentes et significatives", regrette le groupe dans une déclaration à l'AFP.

"Malgré les investissements réalisés et les différentes mesures engagées pour redresser son activité, sa situation économique a continué de se dégrader, rendant impossible la poursuite durable de son exploitation dans les conditions actuelles", a-t-il expliqué.

Afin d'éviter la fermeture, le groupe cherche un repreneur, mais "si les recherches demeurent infructueuses, (il) envisagera, en dernier recours, une cessation de l'activité du Pavillon du Lac" et ce, "au plus tard le 30 juin 2027", selon l'entreprise.

Cette situation est "inacceptable" pour la CGT. Le Pavillon du Lac "fait partie de la même Unité économique et sociale (UES) que le Casino Barrière d'Enghien-les-Bains, premier casino de France, dont l'activité est largement bénéficiaire et génère des dizaines de millions d'euros de bénéfices chaque année", s'offusque-t-elle dans un communiqué.

Le syndicat regrette "un manque d'investissement à la hauteur des enjeux, une absence de vision durable et une succession de choix stratégiques incohérents : changements de concepts, repositionnements successifs, passage sous l'enseigne Fouquet's puis abandon de celle-ci".

Un projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui porte sur 31 postes au sein de l'établissement a été présenté ce mardi aux représentants du personnel, a précisé le groupe Barrière.

Sur cette trentaine de postes, "certains sont aujourd'hui occupés par des salariés détachés d'une autre société et par des alternants", selon le groupe.

"Chaque situation fera l'objet d'un examen individuel, et toutes les possibilités de reclassement interne, de réintégration ou de transfert au sein du +resort+, ainsi que des mesures d'accompagnement adaptées seront étudiées avec la plus grande attention", promet-il.

Centenaire, le groupe Lucien Barrière rassemble 21 hôtels, 33 casinos, un club de jeux, 16 spas, 12 salles de spectacles et près de 200 restaurants. Il emploie environ 7.000 collaborateurs.