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Vusion Group : referme le 'gap' des 124,3E
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:30

Vusion Group ricoche sous 147E (MM100) et referme le 'gap' des 124,3E du 22 avril : le titre pourrait revenir chercher du soutien vers 115,4E, au niveau de la MM50, laquelle coïncide avec la base d'une parabole qui s'est amorcée depuis l'apparition d'un double-bottom vers 101E (les 23 et 27 mars).

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