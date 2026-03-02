 Aller au contenu principal
Vusion : enfonce le support crucial des 115,3E des 18 et 24 février
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 14:23

Vusion enfonce le support crucial des 115,3E des 18 et 24 février : le prochain soutien se situe vers 99E (zone testée vin octobre 2023) et le support suivant apparaît beaucoup plus bas, autour de 70E (mi-juin 2023).

VUSION
112,3000 EUR Euronext Paris -6,03%
2 commentaires

  • 15:17

    c'est pas sot!... vaudrait mieux attendre qu'il soit largement sous les 99 pour éviter tout risque de contestation... lol

