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Vusion : Début d’exercice solide dans l’ensemble
information fournie par EuroLand Corporate 22/04/2026 à 08:00

Publication du chiffre d’affaires T1 2026


Vusion publie un chiffre d’affaires ajusté de 293,9 M€ au titre du T1 2026, soit une hausse de +26% et de +34% en normes IFRS (vs une guidance annuelle comprise dans la fourchette +15%-20% à FX et droits de douane constants, en ajusté). Le niveau de prise de commandes atteint 1,5 Md€ sur douze mois glissants. Les perspectives 2026 du groupe sont par ailleurs réitérées.


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Nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 250€.

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VUSION
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 08:00:25.

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