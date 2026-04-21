Vusion confirme ses objectifs 2026 après une forte croissance au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 18:10
Vusion confirme les objectifs de croissance et de rentabilité sur l'exercice 2026 annoncés lors de la publication de ses résultats annuels le 26 février dernier.
La croissance annuelle du chiffre d'affaires ajusté devrait être toujours comprise entre 15 et 20% à taux de change et droits de douane constants. Ce chiffre d'affaires ajusté devrait être réparti de manière assez équilibrée entre le premier et le second semestre (tous deux autour de 800 à 900 MEUR), avec toutefois un taux de croissance plus fort au premier semestre qu'au second.
La zone EMEA, la zone Amériques et l'Asie-Pacifique (Reste du Monde) devraient être en croissance sur l'ensemble de l'année, avec une dynamique qui devrait s'amplifier en Europe tout au long de l'année.
Le Reste du Monde aura une croissance plus forte au premier semestre qu'au second en raison de la fin du déploiement Walmart aux Etats-Unis en fin d'année.
Le chiffre d'affaires VAS total est attendu en hausse d'environ 40%, soit à un rythme de croissance deux fois supérieur à celui du groupe. Cette activité sera tirée par une performance solide tant dans les VAS récurrents que dans les VAS non-récurrents
Le groupe vise également une amélioration de la rentabilité avec une marge d'EBITDA ajusté attendue en croissance de plus de 100 points de base.
Enfin, cette progression de la rentabilité sera accompagnée par une génération de free cashflow opérationnel (EBITDA - Capex) en croissance par rapport à 2025 et le groupe conservera un bilan très solide avec une trésorerie nette positive (hormis opérations éventuelles de croissance externe).
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