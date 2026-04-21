Vusion confirme objectifs 2026: croissance revenus 15%-20% et marge EBITDA ajustée +100 pb

* Vusion confirme objectifs 2026 : croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux de change et tarifs constants. * Prévision de hausse d’environ 40% du chiffre d’affaires VAS, avec progression attendue des revenus récurrents et non récurrents. * Marge d’EBITDA ajusté attendue en hausse de plus de 100 points de base. * Contexte : T1 2026, chiffre d’affaires IFRS 289 millions EUR (+34%) ; 294 millions EUR en données ajustées (+26%). * Facteurs opérationnels cités : VAS à 51 millions EUR (+53%) ; prise de commandes de 316 millions EUR ; déploiement Walmart aux États-Unis attendu à son pic sur les deux prochains trimestres avec achèvement prévu en 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Vusion SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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