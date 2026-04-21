Vusion - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 et arrêté des comptes consolidés 2025

• Chiffre d’affaires de 289 M€ en IFRS (+34%) et 294 M€ en données ajustées (+26%)

• Chiffre d’affaires VAS de 51 M€ (+53%), dont 28 M€ de VAS récurrent (+61%)

• Niveau de commandes au T1 2026 à 316 M€ conforme aux attentes

• Expansion des partenariats stratégiques avec Carrefour et Walmart

• Perspectives 2026 réitérées :

o Croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux de change et droits de douane constants

o Chiffre d’affaires VAS en forte progression d’environ +40%

o Marge d’EBITDA ajusté1 en hausse de plus de 100 pts de base



Les chiffres 2026 ci-après sont présentés en normes IFRS ainsi qu’en données ajustées avant prise en compte d’ajustements IFRS sans effet cash, relatifs au contrat Walmart US. La différence entre les données IFRS et ajustées continue de se réduire en 2026 du fait de l’impact désormais positif des prix moyens de vente retenus en IFRS par rapport aux prix réels facturés. Ces ajustements sont détaillés en fin de communiqué.