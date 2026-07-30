Vusion – Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 : Forte croissance des ventes au 1er semestre / Acquisition stratégique dans le Retail Media / Confirmation des perspectives annuelles

Faits marquants du 1er semestre 2026
• Chiffre d’affaires de 820 M€ en IFRS (+34%) et 839 M€ en données ajustéesiats stratégiques avec des leaders de la distribution
• Chiffre d’affaires VAS de 125 M€ (+39%), dont 61 M€ de VAS récurrent (+73%)
• Niveau de commandes de 681 M€ conforme aux attentes et en hausse au T2 de +7%
• Perspectives 2026 réitérées : confiance dans la poursuite d’une croissance rentable
• Accord en vue d’acquérir In-Store Media (ISM) afin d’étendre les services de la plateforme Vusion
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