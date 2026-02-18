Vusion - Carrefour et Vusion s'allient pour déployer le magasin intelligent à grande échelle

Le 18 février 2026 – Carrefour, un des leaders mondiaux du commerce alimentaire, et Vusion, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique.



Dans le cadre de son plan « Carrefour 2030 », Carrefour choisit la plateforme Vusion pour digitaliser l'intégralité de ses hypermarchés et supermarchés en France d’ici 2030.



Ce partenariat industriel majeur porte sur le déploiement des étiquettes électroniques de dernière génération, des rails intelligents et des caméras pilotées par l’IA, pour transformer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client en magasin.



Après un premier déploiement massif aux États-Unis avec Walmart, Vusion et Carrefour scellent une alliance technologique majeure pour l’Europe. Dans ce cadre, Carrefour rejoint le Conseil Consultatif Stratégique (International Advisory Board) de la plateforme technologique.



Alexandre Bompard, Président-Directeur Général de Carrefour, a déclaré : « Carrefour 2030 est un plan de croissance, qui s’appuie notamment sur l’accélération de la tech et de l’IA. En nous alliant à Vusion, champion technologique français au rayonnement mondial, nous faisons basculer nos magasins dans une nouvelle ère. La digitalisation de nos rayons est le socle indispensable pour déployer notre vision du commerce moderne, au service de la compétitivité, de la qualité de vie au travail des salariés, et de la satisfaction de nos clients. »