 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vusion - Carrefour et Vusion s'allient pour déployer le magasin intelligent à grande échelle
information fournie par Boursorama CP 18/02/2026 à 07:30

Le 18 février 2026 – Carrefour, un des leaders mondiaux du commerce alimentaire, et Vusion, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique.

Dans le cadre de son plan « Carrefour 2030 », Carrefour choisit la plateforme Vusion pour digitaliser l'intégralité de ses hypermarchés et supermarchés en France d’ici 2030.

Ce partenariat industriel majeur porte sur le déploiement des étiquettes électroniques de dernière génération, des rails intelligents et des caméras pilotées par l’IA, pour transformer l’efficacité opérationnelle et l’expérience client en magasin.

Après un premier déploiement massif aux États-Unis avec Walmart, Vusion et Carrefour scellent une alliance technologique majeure pour l’Europe. Dans ce cadre, Carrefour rejoint le Conseil Consultatif Stratégique (International Advisory Board) de la plateforme technologique.

Alexandre Bompard, Président-Directeur Général de Carrefour, a déclaré : « Carrefour 2030 est un plan de croissance, qui s’appuie notamment sur l’accélération de la tech et de l’IA. En nous alliant à Vusion, champion technologique français au rayonnement mondial, nous faisons basculer nos magasins dans une nouvelle ère. La digitalisation de nos rayons est le socle indispensable pour déployer notre vision du commerce moderne, au service de la compétitivité, de la qualité de vie au travail des salariés, et de la satisfaction de nos clients. »

Valeurs associées

VUSION
131,000 EUR Euronext Paris +9,99%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LEGRAND : Risque de correction sous les résistances
    LEGRAND : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 18.02.2026 08:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Cap sur le cuivre pour Glencore après l'échec des discussions avec Rio Tinto
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 08:06 

    Le géant suisse des matières premières Glencore doit publier mercredi ses résultats annuels, fournissant une occasion de faire le point sur ses projets après l'échec des discussions avec Rio Tinto, en particulier dans le cuivre, un de ses grands axes de croissance. ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Hausse en vue en Europe, espoir sur la géopolitique en attendant des indicateurs
    information fournie par Reuters 18.02.2026 07:57 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi sur fond d'espoir d'un ‌règlement dans le dossier du nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés prévus en fin de semaine alors que la saison des résultats ... Lire la suite

  • Un client pousse un chariot de supermarché dans un hypermarché Carrefour à Nice
    Carrefour vise une marge ROC de 3,5% en 2030
    information fournie par Reuters 18.02.2026 07:57 

    Carrefour a ‌dévoilé mercredi son plan stratégique à horizon 2030, ​comprenant une marge de ROC de 3,2% en 2028 et de 3,5% en 2030, le président-directeur ​général Alexandre Bompard souhaitant recentrer le groupe sur ses ​marchés en France, en Espagne ⁠et au Brésil. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank