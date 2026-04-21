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Vusion-CA en hausse de 34% au T1
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 17:56

Vusion VU.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 34%, confirmant aussi ses perspectives annuelles.

Sur la période, le chiffre d’affaires IFRS du groupe a atteint 289 millions d'euros.

"Le premier trimestre confirme notre très bonne dynamique commerciale et la pertinence de nos solutions pour le commerce", a dit dans un communiqué du groupe Thierry Gadou, président–directeur général de Vusion.

(Rédigé par Mara Vilcu)

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