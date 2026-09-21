Vusion annonce un CA en hausse de 34% au S1 et confirme ses perspectives

Vusion VU.PA a annoncé lundi un bond de 34% de son chiffre d'affaires semestriel, à 820 millions d'euros.

"La progression de près de 40% du revenu VAS (dont 73% pour les revenus VAS récurrents), qui atteint 15% du CA total, illustre une forte dynamique d'innovation et l'élargissement rapide de notre portefeuille de solutions", a déclaré Thierry Gadou, président-directeur général, dans un communiqué.

Vusion a également fait état d'une hausse de 51% de son free cash-flow sur un an, celui-ci étant de 127 millions d'euros.

Le groupe français spécialisé dans les systèmes électroniques d'étiquetage pour les supermarchés a confirmé ses perspectives pour 2026, dont une croissance du chiffre d’affaires de 15% à 20% à taux de change et droits de douane constants, un chiffre d’affaires VAS (services à valeur ajoutée)en hausse d’environ 40% et une marge d’Ebitda ajusté en hausse de plus de 100 points de base.

(Rédigé par Matthieu Huchet)