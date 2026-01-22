 Aller au contenu principal
Vusion : 11ème séance de correction pour un cumul de -38%
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 13:01

Vusion (-2,7% vers 130,50) n'en finit plus de plonger : le titre aligne une 11ème séance de correction pour un cumul de -38% depuis le test des 212,4E le 7 janvier.
Vusion n'a même pas temporisé avec le comblement du "gap" des 136E de la mi-décembre 2024 (17/12) ni ce 22 janvier avec le test 132E, le plancher du 10/12/2024.
Le titre menace donc de s'en aller tester la zone des 126,6E, double-bottom des 26 juin et 8 août 2024, puis le support des 121E, du 12 au 19 janvier 2024.

    Un accident industriel est donc probablement dans les tuyaux :-(

