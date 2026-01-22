Vusion : 11ème séance de correction pour un cumul de -38%
Vusion n'a même pas temporisé avec le comblement du "gap" des 136E de la mi-décembre 2024 (17/12) ni ce 22 janvier avec le test 132E, le plancher du 10/12/2024.
Le titre menace donc de s'en aller tester la zone des 126,6E, double-bottom des 26 juin et 8 août 2024, puis le support des 121E, du 12 au 19 janvier 2024.
|131,1000 EUR
|Euronext Paris
|-2,09%
