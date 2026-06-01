 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vusion : 10%, retrace le zénith des 147E du 23 avril
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 10:49

Vusion efface la résistance des 135E et cela déclenche un tsunami d'ordres d'achat : le titre bondit de 10% et retrace le zénith des 147E du 23 avril et se hisse même vers 148E, le zénith intraday du 24/04.

Le prochain objectif devient 157E, l'ex-plancher du 18 février 2025, puis 173E (la MM200) puis 182,8E, le "gap" ouvert à la baisse le 12 janvier dernier.

Valeurs associées

VUSION
145,4000 EUR Euronext Paris +8,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Keir Starmer à Londres le 20 avril 2026 ( PRU / - )
    Affaire Mandelson: publication de documents potentiellement embarrassants pour Keir Starmer
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:21 

    Le gouvernement britannique va publier lundi une nouvelle série de documents liés à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, dont le contenu s'annonce embarrassant pour le Premier ministre Keir Starmer, en lutte pour son maintien à Downing ... Lire la suite

  • David Sanchez quitte le tribunal de Badaroz, en Espagne, le 28 mai 2026 ( AFP / JORGE GUERRERO )
    Espagne: la justice abandonne l'une des accusations visant le frère de Pedro Sánchez
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:19 

    Le tribunal espagnol qui juge depuis jeudi David Sánchez, le frère du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, pour trafic d'influence, a exclu lundi des débats l'un des délits qui lui étaient reprochés en raison de la prescription des faits. "Nous déclarons ... Lire la suite

  • BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    BURELLE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.06.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank va investir une somme record de 75 milliards d'euros en France ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )
    Choose France: les principales annonces du sommet
    information fournie par AFP 01.06.2026 12:17 

    Centres de données, acier décarboné et même des cookies: la neuvième édition de Choose France lundi, grand-messe dédiée à l'attractivité de la France au château de Versailles, est une nouvelle fois l'occasion d'une série d'annonces d'investissements étrangers. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,93 +0,66%
CAC 40
8 195,7 +0,15%
2CRSI
57,8 +12,02%
SOITEC
166,35 -6,31%
HAFFNER ENERGY
0,329 +20,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank