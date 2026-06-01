Vusion : 10%, retrace le zénith des 147E du 23 avril

Vusion efface la résistance des 135E et cela déclenche un tsunami d'ordres d'achat : le titre bondit de 10% et retrace le zénith des 147E du 23 avril et se hisse même vers 148E, le zénith intraday du 24/04.

Le prochain objectif devient 157E, l'ex-plancher du 18 février 2025, puis 173E (la MM200) puis 182,8E, le "gap" ouvert à la baisse le 12 janvier dernier.