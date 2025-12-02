Vultr investit 1 milliard de dollars dans un cluster d'IA de l'Ohio utilisant des puces AMD

La société d'infrastructure en nuage Vultr a déclaré mardi qu'elle investirait plus d'un milliard de dollars pour lancer un nouveau cluster d'intelligence artificielle alimenté par les processeurs d'Advanced Micro Devices AMD.O dans un nouveau centre de données à Springfield, dans l'Ohio.

Le nouveau cluster est une installation de 50 mégawatts et de 24 000 puces qui déploiera les unités de traitement graphique Instinct MI355X d'AMD, qui seront interconnectées avec un tissu basé sur Ethernet qui améliore la vitesse de transfert des données et le flux de trafic.

Vultr tente de profiter de l'essor de l'IA en se positionnant comme une alternative rentable aux hyperscalers, en offrant des services informatiques à des prix inférieurs. Le directeur général de Vultr, J.J. Kardwell, a déclaré que ses services d'infrastructure en nuage sont généralement deux fois moins chers que ceux des hyperscalers.

L'entreprise prévoit que le nouveau cluster sera mis en ligne au début de l'année 2026. "Nous nous attendons à ce que le cluster soit vendu avant sa mise en service. Nous avons également des GPU MI355X en rack dans notre région de Chicago pour les tests et les projets pilotes des clients", a déclaré J.J. Kardwell lors d'un entretien avec Reuters.

En décembre 2024, Vultr a obtenu une évaluation de 3,5 milliards de dollars lors d'un tour de table mené par LuminArx Capital Management et AMD Ventures, la branche d'investissement d'AMD.

La société a déclaré qu'elle n'avait pas encore de clients pour le cluster de l'Ohio, mais qu'elle était en discussion active avec plusieurs entreprises. Certains clients existants, dont Chai et LiquidMetal AI, utilisent actuellement les offres de Vultr alimentées par AMD dans d'autres clusters.

Vultr acquiert des puces auprès d'entreprises telles qu'AMD et Nvidia, et les exploite à partir d'espaces loués dans des centres de données.

L'entreprise fournit un accès aux unités centrales de traitement depuis 2014. Depuis l'intégration des GPU dans ses services en 2021, l'infrastructure d'IA est devenue le principal contributeur au chiffre d'affaires de Vultr au cours des deux dernières années.

Basée à West Palm Beach, en Floride, Vultr finance le cluster en étendant sa ligne de crédit auprès d'un syndicat comprenant Bank of America, JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo.