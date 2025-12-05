Formule 1: Norris, Verstappen et Piastri se disputent le titre à Abou Dhabi

Grand Prix d'Abu Dhabi

par Alan Baldwin

La Formule 1 couronnera dimanche à Abou Dhabi son champion du monde dans un dernier Grand Prix à suspense entre les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen en quête d'un cinquième sacre consécutif.

Ce sera la première fois que la course au titre comptera plus de deux pilotes encore en lice lors du dernier Grand Prix depuis une lutte à quatre en 2010.

Favori de cette bataille à trois avec 12 points d'avance sur Max Verstappen, Lando Norris n'a besoin "que" d'un podium sur le circuit de Yas Marina pour ravir son premier titre en catégorie reine.

Les conditions sont un peu plus compliquées pour Max Verstappen et l'Australien Oscar Piastri puisque leurs chances dépendront forcément du résultat du Britannique, leader du championnat.

Un dénouement rêvé par la Formule 1 entre trois pilotes vainqueurs de sept Grand Prix chacun cette saison.

Vainqueur de la première course à Melbourne en mars dernier, Lando Norris comptait 34 points de retard sur son coéquipier Oscar Piastri à la fin du mois d'août. Mais il a renversé la situation grâce à une série de bonnes performances pendant que l'Australien s'est essoufflé sur la deuxième partie de saison.

"Cela a été une saison incroyable. Nous avons une voiture incroyable. Il nous reste une course et nous allons tout donner", a déclaré Lando Norris.

"Je pense qu'en termes de position, c'est moi qui ai le plus à perdre, car je suis en tête", a-t-il reconnu. "Et je ferai de mon mieux pour rester là jusqu'à la fin de l'année. En même temps, si ça ne se passe pas comme je le souhaite, j'essaierai à nouveau l'année prochaine. Ça fera probablement mal pendant un certain temps mais c'est la vie."

"RIEN À PERDRE"

Oscar Piastri, en tête de l'Arabie saoudite en avril jusqu'au Mexique en octobre, semblait bien parti pour devenir le premier Australien sacré depuis Alan Jones en 1980, mais il compte désormais 16 points de retard sur son coéquipier.

Il doit gagner ou terminer deuxième et espérer un coup de main du destin. Deux fois au cours de ce siècle, le pilote qui était troisième au classement général avant la dernière manche est sorti vainqueur.

Max Verstappen, qui peut rejoindre l'Allemand Michael Schumacher en tant que seul pilote à avoir remporté cinq titres d'affilée, pourrait être sur le point de réaliser la plus folle des remontées alors qu'il pointait à 104 points d'Oscar Piastri, leader d'alors, à la fin du mois d'août.

"Je suis très détendu. Je n'ai rien à perdre", a assuré le Néerlandais devant les journalistes. "Je profite simplement d'être ici. C'est fantastique de remporter à nouveau ces victoires. Tout ici n'est qu'un bonus, être assis ici et me battre pour le titre. Nous allons simplement essayer de passer un bon week-end. Mais même dans ce cas, je n'ai pas vraiment le contrôle."

Abou Dhabi a été un terrain de chasse idéal pour lui dans le passé avec quatre victoires consécutives sur ce circuit de 2020 à 2023.

Une nouvelle victoire sans Lando Norris sur le podium suffirait.

L'écurie McLaren, championne du monde des constructeurs en octobre, a mal négocié les derniers week-ends de course en voyant ses deux voitures disqualifiées à Las Vegas et aurait pu faire mieux qu'une deuxième et une quatrième places au Qatar sans une mauvaise stratégie.

Les qualifications de samedi donneront une première indication pour la course de dimanche selon les places sur la grille de départ.

(Reportage Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)