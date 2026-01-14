Vulcan Materials chute après que DA Davidson a abaissé sa note à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de la société de matériaux de construction Vulcan Materials VMC.N chutent de 1,7 % à environ 306 $ avant le marché

** DA Davidson rétrograde l'action de "acheter" à "neutre"; maintient le prix de vente à 330 $

** DA Davidson déclare que le ralentissement de la croissance de la demande en infrastructures, les changements à venir dans le financement des transports et les signes de faiblesse sur les marchés privés pourraient peser sur VMC dans les prochains jours

** En outre, le pouvoir de fixation des prix de VMC en fait une bonne couverture contre l'inflation, mais avec la baisse de l'inflation et le ralentissement des marchés de la construction, la hausse semble limitée

** Abaisse également la note de son concurrent Martin Marietta Materials MLM.N de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours reste inchangé à 690 $

** L'évaluation de MLM reflète les gains passés, avec un potentiel de hausse limité à court terme en raison du ralentissement du financement, de la modération des prix et de l'intégration de l'acquisition - DA Davidson

** 16 des 24 courtiers évaluent Vulcan Materials à "acheter" ou plus, 8 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 327 $ - données compilées par LSEG

** VMC a augmenté de 10,9 % en 2025