VUE INSTANTANÉE-Réaction à la décision des États-Unis de suspendre l'examen des exportations de GNL

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Les États-Unis ont suspendu vendredi l'approbation des permis en cours et futurs d'exportation de gaz naturel liquéfié (LNG) vers les pays non signataires de l'accord de libre-échange, qui sont les principaux acheteurs du combustible américain, afin de permettre au ministère de l'énergie d'examiner l'impact du GNL sur le climat.

Les défenseurs de l'environnement ont salué cette décision, qui aurait dû être prise depuis longtemps. Mais les entreprises qui attendent que les États-Unis donnent leur feu vert aux licences d'exportation de GNL disent que cela introduit une incertitude dans la vision qu'ont les clients de l'approvisionnement américain et pourrait conduire à l'utilisation de combustibles fossiles plus polluants.

Quelques remarques des parties concernées:

LYLE HANNA, VICE-PRÉSIDENT DE COMMONWEALTH LNG:

"Commonwealth LNG est déçu par l'annonce faite aujourd'hui par le ministère américain de l'énergie (DOE) de suspendre l'examen des permis pour les projets GNL en cours, mais nous restons déterminés à développer notre installation d'exportation de GNL à Cameron, en Louisiane.

"L'action du DOE semble particulièrement punitive pour Commonwealth, étant donné que le DOE a déjà examiné notre demande de permis pendant une période sans précédent de quatre ans depuis notre demande initiale et 435 jours depuis que nous avons reçu notre certificat d'autorisation par un vote unanime de la Commission fédérale de l'énergie (FERC) en vertu de ses critères élargis d'évaluation environnementale

COLLIN REES, DIRECTEUR DE PROGRAMME, OIL CHANGE INTERNATIONAL

"Il s'agit de l'une des mesures les plus importantes jamais prises par un président américain pour mettre un terme à l'expansion dangereuse des combustibles fossiles et protéger la justice environnementale. La dynamique en faveur d'un avenir basé sur les énergies renouvelables est indéniable.

"Pour tenir ses engagements en matière de climat et de justice environnementale et renforcer notre économie, nos communautés et notre planète, l'administration de Joe Biden doit rapidement passer outre cette pause pour refuser les permis fédéraux pour les projets d'exportation de GNL en cours et d'autres projets liés aux combustibles fossiles. Les communautés de première ligne, le climat et son héritage ne méritent rien de moins qu'une élimination complète et juste des combustibles fossiles afin que tous puissent prospérer

BERNARDO FALLAS, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION, CHENIERE ENERGY

"Cheniere soutient un cadre d'autorisation clair, équitable et solide et pense que tout retard ou perturbation risque d'injecter de l'incertitude dans l'environnement réglementaire américain. Néanmoins, nous sommes convaincus que nous continuerons à obtenir toutes les autorisations réglementaires pour nos projets d'expansion dans les délais prévus, comme nous l'avons fait pendant plus d'une décennie sous de multiples administrations"

"Il convient de souligner que nous ne prévoyons aucun impact de cette pause sur le calendrier global de nos projets d'expansion (Midscale 8 & 9). Comme pour tout projet, nous atteindrons le FID une fois que nous aurons atteint tous nos paramètres d'investissement et commerciaux."

KYM BUTLER, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION SEMPRA LNG, PROMOTEUR DE PORT ARTHUR LNG:

"Sempra Infrastructure reste confiante dans les mérites des projets qu'elle propose, qui contribuent notamment à remplacer les combustibles fossiles à forte teneur en carbone, tels que le charbon et le mazout, et à soutenir les objectifs de sécurité nationale en donnant accès au gaz naturel américain à nos alliés d'Europe et d'Asie.

"En outre, nous continuons à développer des opportunités pour réduire l'intensité en carbone du GNL produit dans nos installations. Nous poursuivons actuellement deux projets de séquestration du carbone à proximité des sites de Cameron LNG et de Port Arthur LNG