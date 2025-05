VUE INSTANTANÉE-Réaction à la décision de Buffett de se retirer de la direction de Berkshire et à la nomination d'Abel à la tête de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Warren Buffett, 94 ans, a annoncé samedi qu'il quitterait son poste de directeur général de Berkshire Hathaway BRKa.N à la fin de l'année 2025, et qu'il céderait les rênes au vice-président Greg Abel. Voici les réactions:

Brian Moynihan, directeur général de Bank of America BAC.N : "Warren Buffett a connu un succès sans précédent au cours d'une carrière de plus de sept décennies. Au-delà de sa réussite commerciale, ses dons philanthropiques sans précédent continuent d'être un exemple à suivre. Les leçons de vie qu'il donne aux jeunes et aux moins jeunes sont aussi précieuses que son sens des affaires. J'ai personnellement beaucoup appris de lui et je me réjouis de continuer à bénéficier de ses idées. Il a été un formidable soutien et investisseur pour Bank of America, l'économie de notre pays et l'esprit d'innovation des États-Unis

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase & Co JPM.N : "Warren Buffett représente tout ce qui est bon dans le capitalisme américain et l'Amérique elle-même: investir dans la croissance de notre nation et de ses entreprises avec intégrité, optimisme et bon sens. J'ai beaucoup appris de lui jusqu'à aujourd'hui et je suis honoré de le considérer comme un ami."

Tim Cook, directeur général d'Apple AAPL.O :"Il n'y a jamais eu quelqu'un comme Warren, et d'innombrables personnes, dont moi-même, ont été inspirées par sa sagesse. Ce fut l'un des grands privilèges de ma vie que de le connaître. Et il ne fait aucun doute que Warren laisse Berkshire entre de bonnes mains avec Greg"

Art Hogan, stratège chez B. Riley Wealth: "Il a eu un parcours extraordinaire, l'un des meilleurs que nous ayons jamais vus. Mais il est logique qu'il quitte l'arène maintenant. Je pense qu'il a mis en place une équipe solide qui joue déjà un rôle plus important dans la prise de décision. En se retirant maintenant, Greg Abel dispose de beaucoup d'argent pour aller de l'avant

Rose Monahan, avocate du Sierra Club: "Sous le règne de Greg Abel, Berkshire Hathaway Energy a exploité le parc de centrales à charbon le plus polluant du pays, et c'est un fait. Rien n'indique que Berkshire Hathaway veuille être un leader en matière de climat, et la nomination de M. Abel en est la preuve. Alors que les dirigeants et les actionnaires de Berkshire Hathaway engrangent des milliards de dollars de bénéfices chaque année, le reste d'entre nous paie le prix de leur inaction en matière de climat"

Nate Garrison, directeur des investissements, World Investment Advisors, Washington, Iowa: "Tout le monde savait que cela allait arriver, mais on ne savait pas quand. Je pense que le fait que Greg Abel soit le successeur a été bien anticipé, donc je ne pense pas qu'il y ait de quoi être choqué. Charlie Munger étant décédé, Warren a peut-être pensé qu'il était temps de passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est l'une des plus grandes entreprises d'Amérique; je n'ai aucune inquiétude concernant Berkshire Hathaway dans un avenir proche ou intermédiaire; Buffett a construit une machine tellement étonnante - diable, ils possèdent 5 % du marché des bons du Trésor! C'est quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps"

Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital: "Je ne suis pas alarmé par cette nouvelle. Nous ne recommanderons à aucun de nos clients de vendre ou d'alléger leurs avoirs en Berkshire. Je pense que Berkshire essaie depuis un certain temps d'annoncer une transition, et je pense que le portefeuille est entre de bonnes mains avec Abel. Les mesures qu'il a prises au cours de l'année écoulée, en réduisant de moitié sa participation dans Apple et en levant des fonds, le placent en bonne position