VUE INSTANTANÉE-Paramount ajoute des avantages à son offre pour Warner Bros

Paramount Skydance a amélioré son offre pour Warner Bros Discovery en proposant des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre où l'accord ne se conclut pas au-delà de cette année et en acceptant de couvrir les frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il se retirait.

Voici ce que les analystes et les experts du marché pensent de ce dernier développement:

SETH SHAFER, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ S&P GLOBAL, NASHVILLE, TENNESSEE "Je ne pense pas que la dernière modification apportée par Paramount Skydance à son offre change substantiellement la situation. Les actionnaires de WBD ne seront probablement influencés que par une augmentation significative de l'offre actuelle de Paramount, qui s'élève à 30 dollars par action. La dernière offre de Paramount tente de répondre aux préoccupations réglementaires concernant la conclusion d'une transaction, mais les offres de Netflix et de Paramount Skydance pourraient faire l'objet d'examens réglementaires longs et controversés aux États-Unis et à l'étranger, sans garantie d'une issue favorable."

JONATHAN KEES, SENIOR RESEARCH ANALYST, DAIWA CAPITAL MARKETS, NEW YORK "Cela rend certainement l'offre plus attrayante et plus probable. L'offre actualisée répond à deux grandes préoccupations/souhaits: d'une part, la durée nécessaire pour obtenir l'approbation réglementaire d'un achat, et d'autre part, la demande de la direction de WBD à PSKY de payer les frais de rupture avec NFLX. Le prix de l'offre par action reste inchangé. L'offre actualisée de PSKY est stratégique et intelligente.

"Il sera plus difficile pour la direction de WBD de justifier l'offre de NFLX, qui est moins élevée par action et qui risque d'être retardée ou refusée par les autorités de réglementation. Je pense que la direction de WBD devra revoir et fournir une justification solide pour continuer avec NFLX."

PAOLO PESCATORE, ANALYSTE, PP FORESIGHT, LONDRES "L'offre révisée et améliorée semble encore insuffisante. Elle augmente toutefois la pression sur WBD et réduit quelque peu les excuses. En fin de compte, à ce jour, Netflix reste en pole position pour accueillir les activités de streaming et de studio de Warner Bros. Discovery, et offre de meilleures garanties pour Hollywood et les industries créatives, ainsi qu'un chemin de moindre résistance vers l'approbation réglementaire."

ROSS BENES, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ EMARKETER, NEW YORK "Il est peu probable que l'accord amélioré éloigne WBD de Netflix et l'incite à se tourner vers Paramount. Paramount jette des spaghettis au mur en espérant que quelque chose colle. Ses diverses tactiques n'ont pas inclus celle qui est la plus susceptible d'influencer WBD et ses investisseurs - l'augmentation du prix de son offre. À moins que Paramount n'augmente le prix de son offre, WBD continuera à favoriser Netflix. En dehors de l'augmentation de son prix, la meilleure chance pour Paramount de voler WBD est que des régulateurs extérieurs bloquent Netflix."