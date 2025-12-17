VUE INSTANTANÉE-Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery rejette l'offre hostile de Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté l'offre hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O mercredi, estimant qu'elle n'offrait pas de garanties de financement suffisantes.

Dans une lettre aux actionnaires, publiée dans un document réglementaire, le conseil d'administration a écrit que Paramount avait "constamment induit en erreur" les actionnaires de Warner Bros en leur faisant croire que son offre de 30 dollars par action était entièrement garantie par la famille Ellison, dirigée par le milliardaire et cofondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison.

« Cela n'est pas le cas, et cela ne l'a jamais été », a écrit le conseil d'administration à propos de la garantie de l'offre de Paramount, notant que l'offre présentait « de nombreux risques significatifs ».

Voici ce que les analystes et les experts du marché pensent de ce dernier développement:

JEFFREY WLODARCZAK, DIRECTEUR GÉNÉRAL, PIVOTAL RESEARCH GROUP, NASHVILLE

« Je pense que les préoccupations de WBD concernant l'offre de PSKY sont légitimes étant donné que l'offre de NFLX est ferme et soutenue par NFLX, une société massive avec une capacité significative à s'endetter davantage. Il semble que l'offre de PSKY ne soit pas soutenue directement par la famille Ellison et qu'elle puisse être retirée. D'autre part, l'offre de PSKY sera probablement acceptée par les autorités de réglementation, tandis que celle de NFLX sera fortement examinée. Mais NFLX peut surmonter les obstacles en modifiant l'accord, par exemple en acceptant de vendre HBO avec quelques accords de contenu à court/moyen terme à quelqu'un comme Comcast. »

« Pour conclure l'accord, PSKY devra probablement se débarrasser de la fiducie révocable (Ellison family backstop), mettre fin à l'offre hostile, proposer une offre plus élevée qui tienne compte de l'indemnité de rupture de NFLX et prévoir une indemnité de rupture plus importante. Le problème pour Ellison est que le marché est sceptique quant à la stratégie d'Oracle en matière de centres de données et que cette entité est déjà très endettée. »

PAOLO PESCATORE, ANALYSTE, PP FORESIGHT, LONDRES

« Il s'agit d'une forte approbation de l'offre de Netflix et de sa capacité future à fonctionner en tant qu'entité combinée. »

« En outre, et de manière plus significative, il s'agit d'un meilleur accord globalement en termes de valeur et d'approbation réglementaire. Cela semble être la voie de la moindre résistance. »

« Cela laisse maintenant Paramount dans une position précaire, dans l'ombre et un acteur plus faible comparé à ses rivaux plus forts. »

« La balle est maintenant dans le camp de Paramount Skydance, qui doit relever son offre de manière significative. Bien que cela puisse encore se produire, il n'est pas certain que le résultat change compte tenu des inquiétudes. »

JONATHAN KEES, ANALYSTE DE RECHERCHE PRINCIPAL, DAIWA CAPITAL MARKETS, NEW YORK

« Il est probable que cela devienne un spectacle médiatique et une bataille de procurations, chaque partie présentant ses arguments aux actionnaires, ainsi qu'à la presse. Je m'attends à beaucoup d'arguments et même d'accusations de la part de chaque partie pour influencer le public et les actionnaires. Le combat devrait culminer lors de la prochaine assemblée des actionnaires de WBD, qui devrait se tenir au début de l'été 2026. »

« Environ 73 % de WBD sont détenus par des institutions, Vanguard, BlackRock et State Street détenant les plus grandes positions. Ils ont tendance à prêter attention à ce que les institutions de conseil aux actionnaires recommandent, sans nécessairement les suivre. Le reste de WBD est détenu par des initiés et des investisseurs individuels. »

« Je pense que le soutien apporté à PSKY par la famille Ellison est financièrement suffisant, même si la société de Jared Kushner se retire. »

ROSS BENES, ANALYSTE PRINCIPAL, EMARKETER, NEW YORK

« La saga est encore loin d'être terminée. WBD doit encore passer par les actionnaires et les régulateurs pour sceller l'accord avec Netflix. Mais ce rejet montre que le conseil d'administration et les dirigeants de WBD préfèrent nettement Netflix comme prétendant. »