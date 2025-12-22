VUE INSTANTANÉE-Ellison apporte sa garantie personnelle alors que Paramount se bat pour Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cofondateur d'Oracle ORCL.N Larry Ellison est intervenu pour garantir personnellement 40,4 milliards de dollars dans le dernier effort de Paramount Skydance PSKY.O pour inciter Warner Bros Discovery WBD.O à ne pas vendre ses précieux actifs hollywoodiens au géant de la diffusion en continu Netflix NFLX.O .

La garantie, divulguée dans un document déposé lundi, vise à dissiper les doutes du conseil d'administration de Warner Bros concernant le financement de Paramount et l'absence de soutien total de la famille Ellison, qui l'ont poussé vers l'offre concurrente en espèces et en actions de Netflix NFLX.O .

Voici ce que les analystes et les experts du marché pensent de ce dernier développement:

SETH SHAFER, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ S&P GLOBAL, NASHVILLE, TENNESSEE "Je ne pense pas que l'offre révisée de Paramount Skydance modifie de manière significative le statu quo actuel. Je doute que de nombreux actionnaires de WBD qui sont sur la corde raide ou qui prévoient de voter "non" aient tenu bon en raison des questions que l'offre révisée aborde, telles que la garantie de Larry Ellison sur le front du financement."

"Nous sommes encore probablement à des mois d'un vote des actionnaires sur l'offre de Paramount et la date de clôture prévue de l'accord avec Netflix serait dans la seconde moitié de 2026. Il y aura probablement encore de nombreux rebondissements et les deux sociétés, Paramount et Netflix, ont une chance."

MICHAEL PACHTER, DIRECTEUR GÉNÉRAL, PLANIFICATION STRATÉGIQUE CHEZ WEDBUSH SECURITIES, CALIFORNIE

"Le conseil d'administration de WBD a rejeté la dernière offre parce qu'il la jugeait spéculative et révocable. Celle-ci rend l'offre irrévocable et répond directement aux préoccupations du conseil d'administration."

"Si le conseil est rationnel et éthique (un grand si), il doit accepter l'offre, puisque les 108 milliards de dollars offerts par PSKY sont plus élevés que les 83 milliards de dollars offerts par Netflix. Nous verrons ce que fera le conseil d'administration, mais PSKY a raison de leur faire cette offre directement."

"Oui, Paramount a une chance de gagner, approchant les 100 %."

ROSS BENES, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ EMARKETER, NEW YORK "L'offre actualisée de Paramount ne change rien au fait que les dirigeants de WBD préfèrent Netflix. La nouvelle offre rend le cas de Paramount plus convaincant pour le conseil d'administration et les actionnaires. Mais les dirigeants de WBD continueront à se battre pour maintenir l'accord avec Netflix aussi longtemps qu'ils le pourront. Cette bataille se prolongera."

PAOLO PESCATORE, ANALYSTE CHEZ PP FORESIGHT, LONDRES "Paramount reste dans une position précaire et fait un dernier effort pour éviter d'être laissé dans l'ombre. Elle ne peut pas se permettre de perdre et d'être un acteur plus faible par rapport à ses rivaux plus forts."

"L'offre améliorée est un pas dans la bonne direction, mais il est peu probable qu'elle soit suffisante."

REUBEN MILLER, CHEF DU SERVICE concurrence CHEZ DEALREPORTER, WASHINGTON DC "Le financement par les fonds souverains ouvre une boîte réglementaire qui doit être vérifiée. L'implication de ces acteurs apportera une autre dimension d'examen, ainsi qu'une grande question diplomatique: jusqu'où l'utilisation de l'argent des fonds souverains du Moyen-Orient les amènera-t-elle à s'associer à l'un des symboles culturels de l'Amérique?"

"Paramount a affirmé que toute influence des fonds serait neutralisée en raison de leur absence de droit de vote, mais d'autres questions sont en jeu qui rendent le tableau beaucoup plus sombre. Notamment, l'accès de ces fonds, en tant que parties prenantes clés, aux données de WBD et de Paramount, ainsi que les implications diplomatiques plus larges d'organismes étrangers ayant un intérêt direct dans une entité aussi importante de la production et de la consommation de médias aux États-Unis."