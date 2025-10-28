VUE INSTANTANÉE 3-Wall Street réagit au nouvel accord entre Microsoft et OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont déclaré mardi avoir conclu un accord pour permettre au fabricant de ChatGPT de se restructurer en une société d'utilité publique, évaluant OpenAI à 500 milliards de dollars et ouvrant la voie à la création d'une société cotée en bourse.

Le fabricant de Windows détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - soit 27 % - dans OpenAI Group PBC, qui sera contrôlée par la Fondation OpenAI, une organisation à but non lucratif.

Voici les réactions des analystes et des investisseurs:

MATT BRITZMAN, SENIOR EQUITY ANALYST, HARGREAVES LANSDOWN, GREATER BRISTOL AREA, UK

"Pour OpenAI, le passage à une société d'utilité publique est essentiel - non seulement pour lever des capitaux indispensables dans le cadre de ses transactions agressives, mais aussi pour satisfaire les conditions des investisseurs liées aux changements de gouvernance. Dans l'ensemble, ce changement apporte de la clarté et prépare le terrain pour que les deux acteurs puissent développer leurs stratégies avec plus de confiance."

"Cet accord est également positif pour Microsoft, car il lève les incertitudes concernant le partage des revenus, les étapes de l'IA avancée et les limites des produits, tout en maintenant le partenariat aligné. Les deux entreprises ont désormais la possibilité de poursuivre indépendamment leurs propres ambitions en matière d'IA, ce qui devrait favoriser l'innovation sans éroder les objectifs communs."

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ, IG GROUP, ROYAUME-UNI

"Le moment semble bien choisi: L'IA entre enfin dans la phase de déploiement, après avoir été un simple battage médiatique. Mais les risques sont réels. La gouvernance est confuse, la fondation à but non lucratif conservant le contrôle, ce qui pourrait compliquer les décisions en cas de conflit entre le profit et la mission."

"L'examen réglementaire est inévitable compte tenu de la domination de Microsoft, et l'évaluation suppose qu'OpenAI continuera à croître à une vitesse vertigineuse. Au moindre ralentissement, cela semble cher."

ZEUS KERRAVALA, ANALYSTE PRINCIPAL, ZK RESEARCH, BOSTON, MASSACHUSETTS

"L'accord permettant à OpenAI d'utiliser d'autres fournisseurs de cloud redéfinit fondamentalement la structure de l'industrie de l'IA en mettant fin à l'exclusivité de Microsoft Azure en matière de calcul et en faisant de la course à l'IA une guerre d'infrastructures multi-cloud. C'est une bonne chose pour toutes les parties concernées. La diversification du cloud d'OpenAI est un mouvement stratégique nécessaire motivé par deux facteurs: une demande insatiable de puissance de calcul et une recherche d'indépendance opérationnelle."

"Microsoft conserve une relation stratégique, bien que plus complexe, avec son partenaire le plus important en matière d'IA, mais cela lui ouvre la voie pour travailler avec davantage d'entreprises spécialisées dans l'IA."

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, 50 PARK INVESTMENTS, NEW YORK

"L'accord marque un tournant pour Microsoft et OpenAI, car la restructuration en société d'utilité publique offre à OpenAI une structure de gouvernance plus stable et une plus grande flexibilité pour une croissance à long terme. La participation de 27 % de Microsoft - évaluée à environ 135 milliards de dollars - renforce également son engagement stratégique en faveur du leadership dans le domaine de l'IA."

"Bien que cette décision lève la plupart des obstacles réglementaires et de gouvernance majeurs qui ont fait surface plus tôt cette année, cela ne signifie pas que tous les défis sont derrière eux. L'OpenAI doit encore faire face à un examen minutieux de la transparence, de l'utilisation des données et de la supervision de la sécurité. Mais dans l'ensemble, cette structure devrait offrir une voie plus claire pour l'innovation et la responsabilité."

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, DA DAVIDSON, PORTLAND, OREGON

"La restructuration d'OpenAI et son accord avec Microsoft constituent une étape importante dans la progression de l'entreprise vers l'AGI. Il résout la question de longue date de l'organisation d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif () et règle les droits de propriété de la technologie vis-à-vis de Microsoft. La nouvelle structure devrait apporter plus de clarté sur la trajectoire des investissements d'OpenAI, facilitant ainsi la poursuite de la collecte de fonds."

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B RILEY WEALTH, NEW YORK

"Il semble certainement que ce soit la chose à faire qui soit en vogue. Au cours des dernières semaines, tout le monde a dit ce qu'il allait faire avec OpenAI. Et je pense que cela a tendance à s'autoalimenter. Ainsi, lorsque la nouvelle tombe, vous savez, que ce soit Adobe ou aujourd'hui Microsoft, vous avez le potentiel de devenir un acteur encore plus important dans la révolution de l'IA."