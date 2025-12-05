VUE INSTANTANÉE 3-Netflix rachète les studios et l'unité de diffusion en continu de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix a accepté de racheter la division TV, studios de cinéma et streaming de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars, une opération qui donnerait au pionnier du streaming le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood.

L'acquisition du propriétaire de franchises de premier plan, telles que "Game of Thrones", "DC Comics" et "Harry Potter", fera encore pencher la balance du pouvoir à Hollywood en faveur de Netflix. Mais l'opération risque de faire l'objet d'un examen approfondi de la concurrence en Europe et aux États-Unis.

En chiffres: -- L'opération valorise Warner Bros Discovery à 27,75 dollars par action, soit environ 72 milliards de dollars de capitaux propres et 82,7 milliards de dollars, dettes comprises -- Netflix a offert à Warner Bros Discovery une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars, tandis que Warner Bros Discovery paierait à Netflix 2,8 milliards de dollars en cas d'échec de l'opération -- Netflix a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser des économies annuelles d'au moins 2 à 3 milliards de dollars dès la troisième année suivant la conclusion de l'accord

JASON KILAR, ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WARNERMEDIA, SUR X "Si j'étais chargé de le faire, je ne pourrais pas imaginer un moyen plus efficace de réduire la concurrence à Hollywood que de vendre WBD à Netflix."

ANTHONY SAGLIMBENE, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ CHEZ AMERIPRISE FINANCIAL, DETROIT "Le facteur le plus important d'une transaction de cette taille et de cette complexité est le potentiel d'obstacles réglementaires que ces deux entreprises vont devoir franchir. Mais elles sont manifestement parvenues à un accord, estimant que le jeu en valait la chandelle. Cette démarche témoigne d'un regain d'optimisme quant à la capacité de conclure des transactions. Les deux entreprises s'attendent probablement à devoir vendre des actifs pour conclure l'accord. Et je pense qu'il y a plus qu'assez de place pour qu'elles le fassent."

TOM HARRINGTON, DIRECTEUR DE LA TÉLÉVISION CHEZ ENDERS ANALYSE, GRAND-LONDRES "Il est difficile d'évaluer la probabilité d'une approbation réglementaire, étant donné qu'une grande partie du projet reste aux États-Unis et qu'il dépendra des caprices du président... Il y aura donc une résistance de la part de certaines parties d'Hollywood et de divers syndicats. HBO, le joyau créatif, serait terriblement exposé au sein de Netflix, bien qu'il ait survécu à des propriétaires difficiles pendant une grande partie de son existence."

"Pour les consommateurs, cela se traduirait probablement par une augmentation des coûts: Netflix deviendrait plus cher et même si HBO Max serait fermée/deviendrait non essentielle, la plus grande pénétration des foyers Netflix signifierait probablement une augmentation des revenus totaux de l'abonnement."

ART HOGAN, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ CHEZ B RILEY WEALTH, NY "Ce que je trouve le plus incroyable dans cet accord, c'est que Netflix est tellement confiant dans l'obtention des autorisations réglementaires qu'il est prêt à débourser 5 milliards de dollars en frais de rupture. Ce n'est pas une petite affaire. C'est un pari important sur l'obtention de l'autorisation réglementaire, qui est l'un des points de discussion sur la capacité de Netflix à réaliser cet accord."

FIONA CINCOTTA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR CHEZ CITY INDEX, LONDRES "La réaction immédiate que nous observons est relativement modérée, ce qui laisse penser qu'une grande partie de cette affaire a été prise en compte dans les prix. À plus long terme pour Netflix, il s'agit d'une grosse affaire... cela transforme fondamentalement Netflix en un acteur dominant à Hollywood, ce qui représente un changement de direction stratégique pour l'entreprise."

KIM FORREST, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ BOKEH CAPITAL PARTNERS, PITTSBURGH "Il est très intéressant que Netflix ait remporté l'appel d'offres et que l'on se concentre sur l'activité de streaming, qui est l'activité de Netflix. Maintenant, je pense qu'il sera très difficile de faire passer ce projet par les autorités de régulation, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Ce sera un problème, mais apparemment les entreprises pensent qu'elles peuvent le surmonter."

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ CHEZ IG GROUP, LONDRES "Netflix a grand besoin de quelque chose pour redonner de la vigueur à son cours de bourse en chute libre, mais cet accord pourrait ne pas être le bon. Les données du secteur suggèrent un large croisement entre ceux qui ont Netflix et ceux qui ont HBO Max, de sorte que les avantages immédiats ne sont pas apparents pour l'instant. De plus, l'aspect concurrentiel et une éventuelle intervention de la Maison Blanche se profilent à l'horizon. Après avoir vu ses actions multipliées par cinq depuis 2022, il semble que les investisseurs veuillent quelque chose de plus pour redynamiser le cours de l'action."