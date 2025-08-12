VUE D'ENSEMBLE : Celanese : une hausse limitée des bénéfices dans un contexte de vents contraires persistants

12 août - ** Le fabricant de produits chimiques Celanese

CE.N a prévu pour le troisième trimestre un bénéfice inférieur aux estimations lundi , anticipant une baisse de la demande sur la plupart de ses marchés clés au second semestre 2025

** Les actions ont baissé de 16 % dans les échanges avant le marché

LES VENTS CONTRAIRES PROLONGÉS AURONT UN IMPACT SUR LES BÉNÉFICES FUTURS

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: 63 $) dit qu'il ne s'attend pas à une hausse significative des bénéfices de la société au cours de l'année prochaine en raison des vents contraires persistants dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'automobile

** "CE a mentionné que le déstockage automobile en Europe s'est atténué et que l'allègement continu des actions sur les stocks pourrait entraîner une hausse en 2026" - courtier

** Baird ("outperform", PT: 67 $) déclare que les prévisions du 3ème trimestre sont susceptibles de peser sur le sentiment des investisseurs malgré une sous-performance significative depuis le début de l'année

** "Selon nous, bien que l'équipe de direction de Celanese actionne les bons leviers d'amélioration (réduction des coûts/vente d'actifs/maximisation des flux de trésorerie)... les volumes du marché final restent à un niveau bas - avec des bénéfices au 3ème trimestre partiellement affectés par les initiatives de réduction des stocks," - courtier