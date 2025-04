Vranken-Pommery: résultat net légèrement positif en 2024 information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery Monopole dévoile un résultat net positif de 0,8 million d'euros pour l'année dernière, contre 6,1 millions en 2023, et un résultat opérationnel courant en recul de 8,4% à 35,7 millions, soit une marge améliorée de 20 points de base à 11,7%.



Son chiffre d'affaires a baissé de 10,2% à 304 millions d'euros, dans un contexte de contraction des volumes sur le marché du Champagne et de baisse des rendements à la vendange dans tous les vignobles, Champagne, Provence, Camargue et Douro.



Lors de son AG du 5 juin, Vranken-Pommery proposera le versement d'un dividende au titre de 2024 de 0,80 euro par action. Il sera versé le 22 septembre et correspondrait à un rendement brut de 6,69% sur la base du cours du 28 mars.





