Vranken Pommery : repli de 10,5% de ses revenus en 2024

Les ventes représentent 33% en France et 67% à l'export. La plupart des marchés sont en baisse, tandis que le Benelux et l'Australie progressent. L'Amérique du Nord, quant à elle, reste stable par rapport à 2023.

(AOF) - Vranken-Pommery Monopole a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 2024 de 302,9 millions d'euros en retrait de 10,5% par rapport à 2023. Le groupe a été confronté à une baisse significative des volumes vendus sur le marché du champagne (-9,2% d’expéditions pour la profession). Concernant sa production, il indique une diminution des rendements à la vendange dans l’ensemble des vignobles en raison de mauvaises conditions climatiques (baisse moyenne située entre 30 et 40% par rapport à la vendange 2023 dans les régions où le groupe est présent).

