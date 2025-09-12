Vranken-Pommery réduit sa perte nette semestrielle
Le chiffre d'affaires se montre stable à 109,3 MEUR, dans un marché du champagne encore en léger recul. Vranken-Pommery, fort de ses liens solides avec la distribution au niveau mondial, affirme avoir 'contractualisé une fin d'année encourageante'.
Alors que les vendanges touchent à leur fin dans l'ensemble de ses vignobles, le groupe confirme ses ambitions pour le second semestre avec un retour à la croissance et une progression des résultats, en ligne avec son plan de développement.
|13,400 EUR
|Euronext Paris
|+1,13%
