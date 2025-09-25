 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vranken-Pommery Monopole : cession en vue de Heidsieck & Co Monopole à Lanson-BCC
information fournie par AOF 25/09/2025 à 08:51

(AOF) - Vranken-Pommery Monopole est entré en négociation avec Lanson-BCC, agissant pour le compte de sa filiale Maison Burtin, en vue de la cession des titres de la société Heidsieck & Co Monopole (propriétaire de la marque éponyme) à l’exclusion de tout autre actif. Sous conditions suspensives de l’accord des conseils d’administration des deux Maisons, le protocole devrait être signé le 1er octobre 2025.

Valeurs associées

LANSON-BCC
34,8000 EUR Euronext Paris -0,57%
VRANKEN-POMMERY MO.
12,3500 EUR Euronext Paris +1,65%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

