Vranken-Pommery Monopole : cession en vue de Heidsieck & Co Monopole à Lanson-BCC

(AOF) - Vranken-Pommery Monopole est entré en négociation avec Lanson-BCC, agissant pour le compte de sa filiale Maison Burtin, en vue de la cession des titres de la société Heidsieck & Co Monopole (propriétaire de la marque éponyme) à l’exclusion de tout autre actif. Sous conditions suspensives de l’accord des conseils d’administration des deux Maisons, le protocole devrait être signé le 1er octobre 2025.
Valeurs associées
|34,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,57%
|12,3500 EUR
|Euronext Paris
|+1,65%
