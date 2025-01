Vranken-Pommery: le champagne pèse sur le chiffre d'affaires en 2024

Récolte chez Vranken-Pommery à Reims en 2017 ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

La maison Vranken-Pommery a publié mardi un chiffre d'affaires 2024 de 302,9 millions d'euros, en retrait de 10,5% sous l'effet des baisses de volumes de vente de champagne, tandis que la production est affectée par les mauvaises conditions climatiques.

"L'année 2024 s'inscrit dans un contexte particulier", souligne le groupe qui fait état d'"une baisse significative des volumes vendus sur le marché du champagne" avec -9,2% d'expéditions pour la profession.

Le chiffre d'affaires de la branche champagne ressort à 263,2 millions d'euros, en recul de 9,5%. Les ventes se répartissent avec un tiers en France et 67% à l'export.

"La plupart des marchés sont en baisse, explique le groupe, tandis que le Benelux et l'Australie progressent" et l'Amérique du Nord reste stable par rapport à 2023.

Pour faire face à cette situation, Vranken-Pommery Monopole rappelle avoir engagé une approche plus sélective dans sa distribution, déjà annoncée en juillet dernier, avec des arbitrages qui "ont permis au groupe de réduire son exposition aux cuvées à plus faible rentabilité".

A portefeuille de marques comparables en tenant compte de ces arbitrages sur les deux exercices, le chiffre d'affaires Champagnes n'aurait reculé que de 5,7% par rapport à 2023, affirme-t-il.

Vranken-Pommery Monopole s'est concentré sur la poursuite du développement du segment premium et de l'international avec notamment le lancement de la cuvée Apanage Brut 1874 de Pommery & Greno dans le monde entier.

"Cette stratégie a permis d’améliorer le prix moyen champagne et de compenser une partie de la baisse des volumes", indique-t-il.

Côté production, Vranken-Pommery fait état d'une "diminution des rendements à la vendange dans l'ensemble des vignobles en raison de mauvaises conditions climatiques" avec une baisse moyenne située entre 30 et 40% par rapport à la vendange 2023 dans les régions où le groupe est présent.

Le chiffre d'affaires de la branche Vins (Côtes de Provence et Sable de Camargue) chute de 20,1% à 21,9 millions d'euros, avec de "mauvaises conditions climatiques de la saison estivale (qui) ont eu un impact négatif sur les achats des consommateurs, ainsi que sur les volumes de la vendange 2024 en Camargue".

L'activité des Portos et Vins du Douro recule fortement également (-18,4%) avec une "baisse significative" des ventes en France et dans l'Union européenne et malgré une "belle progression" à l'international.

Enfin, l'activité Sparkling Wines (vins pétillants) est stable tant pour Louis Pommery en Angleterre et en Californie que pour les Sparkling Wines élaborés en Camargue.