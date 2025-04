Vranken-Pommery: le bénéfice net annuel chute en raison des faibles ventes de champagne

La maison Vranken-Pommery a vu son bénéfice net s'effondrer de 87% à 800.000 euros en 2004, année "particulièrement défavorable" plombé par des baisses de volumes de vente de champagne.

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le chiffre d'affaires a lui chuté de 10,2% à 304 millions d'euros "dans un contexte de réduction des volumes sur le marché du Champagne et de rendements de récolte plus faibles dans tous les vignobles - Champagne, Provence, Camargue et Douro" au Portugal, rappelle lundi dans un communiqué la société qui avait déjà dévoilé son chiffre d'affaires fin janvier.

La maison se félicite pourtant du fait d'avoir dégagé du bénéfice "malgré la combinaison d'une baisse des ventes et de taux d'intérêt plus élevés au cours du premier semestre".

"Cela reflète la résilience de Vranken-Pommery dans un environnement défavorable", selon la même source.

Après une année "particulièrement défavorable en 2024", le groupe envisage cette année de poursuivre le développement à l'international avec l'ouverture d'un bureau en Corée du Sud et des projets de création d'une filiale en Espagne.

Vranken-Pommery Monopole s'est concentré sur la poursuite du développement du segment premium et de l'international avec notamment le lancement de la cuvée Apanage Brut 1874 de Pommery & Greno dans le monde entier.

Vranken-Pommery Monopole gère 2.600 hectares de terres, détenues en pleine propriété ou en bail, réparties sur quatre vignobles en Champagne, Provence, Camargue et Douro, au Portugal.

Elle comprend des marques de champagne comme Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte et Bissinger & Co, les vins de Porto Rozès et Sao Pédro et les vins Douro Terras do Grifo ainsi que vins Domaine Royal de Jarras, Pink Flamingo Camargue et le vin Château La Gordonne Provence.