Vranken-Pommery cède Heidsieck & C° Monopole
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 08:50
'Fondée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck, la Maison Heidsieck & C° Monopole est l'une des plus anciennes Maisons de Champagne, propriété de Vranken-Pommery Monopole depuis 1996', rappellent les deux groupes de vins.
Pour Vranken-Pommery, cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de son activité autour de la marque internationale Champagne Pommery & Greno. Le changement de dénomination du groupe en Maison Pommery & Associés est prévu au 1er janvier prochain.
Pour Lanson-BCC, l'acquisition vise à doter Maison Burtin, historiquement producteur de champagnes 'sur mesure' pour les grands comptes européens, d'une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité.
