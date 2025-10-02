 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 026,12
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vranken-Pommery cède Heidsieck & C° Monopole
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 08:50

Vranken-Pommery Monopole et Lanson-BCC annoncent avoir signé le protocole de cession de Heidsieck & C° Monopole, actuelle propriété de Vranken-Pommery, pour un prix de 50 millions d'euros. La reprise de l'activité par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026.

'Fondée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck, la Maison Heidsieck & C° Monopole est l'une des plus anciennes Maisons de Champagne, propriété de Vranken-Pommery Monopole depuis 1996', rappellent les deux groupes de vins.

Pour Vranken-Pommery, cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de son activité autour de la marque internationale Champagne Pommery & Greno. Le changement de dénomination du groupe en Maison Pommery & Associés est prévu au 1er janvier prochain.

Pour Lanson-BCC, l'acquisition vise à doter Maison Burtin, historiquement producteur de champagnes 'sur mesure' pour les grands comptes européens, d'une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité.

Valeurs associées

VRANKEN-POMMERY MO.
12,000 EUR Euronext Paris -1,64%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank