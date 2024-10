Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voyageurs du Monde: vise une hausse d'environ 5% du CA 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 289,0 ME au 1er semestre 2024 contre 261,2 ME au 1er semestre 2023 (+10,6%). Les voyages sur mesure (+12,8 %) et les voyages d'aventure (+11,3 %) ont tiré la croissance tandis que les voyages à vélo ont marqué le pas après plusieurs années de hausse importante indique le groupe.



L'EBITDA s'élève à 9,6 ME en progression de 13,8 % par rapport à celui du 1er semestre 2023. Le résultat net part du Groupe ressort à 5,5 ME, en baisse de 7,3 % par rapport à 2023.



'Le Groupe devrait réaliser en 2024 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 5% par rapport à 2023 et un EBITDA en légère progression' indique la direction.



'En France, le Groupe va continuer à renforcer ses offres de services sur toutes ses marques. A l'international, le Groupe continue d'étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques'.





Valeurs associées VOYAGEURS DU MONDE 140,00 EUR Euronext Paris +0,43%