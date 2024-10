Voyageurs du Monde vise un Ebitda 2024 en légère progression

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans ces conditions, et sauf événement exceptionnel, le spécialiste du voyage sur mesure devrait réaliser en 2024 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 5% par rapport à 2023 et un Ebitda en légère progression. A l'international, le groupe continue d'étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques.

Evoquant ses perspectives, Voyageurs du Monde précise qu'au 6 octobre, les départs acquis 2024, ne sont plus en progression que de 4,9%, en raison d'un niveau d'activité en légère baisse durant l'été (-2,5%). La société ajoute que le dernier trimestre se présente favorablement en termes de départs, avec une croissance attendue de 8,8% à date.

Les voyages sur mesure (+12,8%) et les voyages d'aventure (+11,3%) ont tiré la croissance tandis que les voyages à vélo ont marqué le pas après plusieurs années de hausse importante.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.