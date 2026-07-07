Voyageurs du Monde va réorganiser son actionnariat

Voyageurs du Monde annonce la conclusion, par ses actionnaires fondateurs et ses principaux investisseurs institutionnels, d'un protocole concertant pour l'acquisition du solde du capital de Voyageurs du Monde, dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'actionnariat du groupe de tourisme.

Les principaux investisseurs vont apporter les actions de Voyageurs du Monde qu'ils détiennent en direct à Avantage, société qui contrôle Voyageurs du Monde à hauteur de 62,24% du capital et de 75,80% des droits de vote, et qui est elle-même détenue à hauteur de 23,39% du capital (et de 51,18% des droits de vote) par les fondateurs, et de 76,61% du capital (et de 38,63% des droits de vote) par les investisseurs.

Dans le cadre de cet apport, les actions Avantage émises en rémunération au profit des investisseurs étant privées de droit de vote, les fondateurs conserveront le contrôle de la société Avantage avec 17,32% du capital et 61,37% des droits de vote.

Avantage a également conclu ce jour un accord avec Amiral Gestion en vue de l'acquisition d'un bloc de 73 969 actions représentant 1,65% du capital de Voyageurs du Monde à un prix de 180 EUR par action. À l'issue de la réorganisation du capital et de l'acquisition du bloc, Avantage détiendra 86,44% du capital et 90,52% des droits de vote de Voyageurs du Monde.

Aux termes des accords entre les fondateurs et les investisseurs, il a été convenu qu'Avantage dépose un projet d'offre publique d'achat visant les actions Voyageurs du Monde, pour un prix de 180 EUR par action, et les obligations convertibles, pour un prix de 182,52 EUR.

Ce projet d'offre publique d'achat, sous la procédure simplifiée, à caractère obligatoire, sera déposé dès que possible auprès de l'AMF. Il sera suivi, le cas échéant, d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en oeuvre sont réunies.