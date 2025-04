Voyageurs du Monde: des résultats records en 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Voyageurs du Monde publie, pour l'exercice écoulé, un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 7,6% à 47,5 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 5,7% à 68,3 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 735,3 millions.



'Les résultats atteints en 2024 sont les plus élevés jamais atteints et sont le fruit d'une stratégie d'offre de nombreux services à forte valeur ajoutée proposée à la clientèle de l'ensemble des sociétés du groupe', explique-t-il.



Le groupe de tourisme précise que les voyages sur mesure (+6,4%) et les voyages d'aventure (+7,8%) ont tiré la croissance de son CA, tandis que les voyages à vélo ont marqué le pas après plusieurs années de hausse importante (+1,7%).



Au 31 mars 2025, Voyageurs du Monde revendique des départs acquis 2025 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2024 à la même date), en progression de 8,5%. Ils représentent 76% du chiffre d'affaires 2024.





