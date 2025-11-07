Voyages: le bénéfice d'Amadeus en hausse de 10% sur neuf mois

Le groupe espagnol Amadeus, numéro un mondial des réservations de voyages, a vu son bénéfice net bondir de 10,1% sur les neuf premiers mois de l'année 2025, tirés par le dynamisme du secteur touristique et du transport aérien, notamment en Asie-Pacifique.

Des avions à l'aéroport de Madrid (illustration) ( AFP / THOMAS COEX )

Le géant espagnol, dont le cœur de métier est une plateforme de réservation pour les agences de voyage et les compagnies aériennes, a dégagé 1,09 milliard d'euros de profits entre janvier et septembre, contre 988,3 millions d'euros voilà un an, selon ses résultats publiés vendredi.

Son chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 6,4% sur cette période pour atteindre 4,9 milliards d'euros, d'après le groupe qui a dit garder "inchangés" ces objectifs pour la fin d'année.

Amadeus attribue ces résultats "solides" notamment grâce à "une hausse de 3,7% du nombre de passagers embarqués et à une augmentation de 4% des recettes par passager embarqué (à taux de change constants)".

"Notre importance sur le marché s'est accrue grâce à l'arrivée de nouveaux clients dans tous nos secteurs d'activité, y compris pour notre système centralisé de réservation hôtelière", s'est ainsi félicité dans un communiqué le directeur général d'Amadeus, Luis Maroto.

Le numéro un mondial des réservations de voyage, qui emploie plus de 18.000 salariés dans le monde, précise également avoir "continué" ces derniers mois son programme de rachat d'actions pour une valeur totale de 1,3 milliard d'euros, lancé en mars dernier.